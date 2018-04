das weisse haus

Stranger Looks: The Body and the Gaze

Begleitend zur Ausstellung „SECOND NATURE“ wird im Rahmen des Symposiums „STRANGER LOOKS: THE BODY AND THE GAZE" untersucht, wie Macht und Begehren das Kino konventionell durch den Blick geprägt haben.

Dabei werden Strategien aufgezeigt, die es ermöglichen, anders zu schauen und anders zu denken – geschlechtsspezifische Annahmen und eine dominante patriarchalische Sichtweise zu durchbrechen und Raum für neue Bedeutungen und unendliche Variationen des Begehrens zu eröffnen. Antoinette Zwirchmayrs Arbeit ist ein fruchtbarer Ausgangspunkt für ein solches Unterfangen. Ihre Filme bergen ein rätselhaftes Geheimnis, das, weil es nicht wegerklärt werden kann, eine latente Kraft besitzt, wahrgenommene Gewissheiten zu transformieren, um so den Geistern der Vergangenheit zu entfliehen, die uns gleichermaßen definieren und gefangen halten. Betörende Geschichten über die Gefahren weiblicher Neugier sind dem starren Kommando des Kameraauges nicht gewachsen und erweitern den Körper durch eine Traumwissenschaft der Kontrolle. Die geladenen Gäste bieten in Kurzvorträgen verschiedene Annäherungen an das Thema, einige mit begleitenden Kurzfilmen oder Filmausschnitten.



Programm



13.30h

Rundgang mit Antoinette Zwirchmayr durch die aktuelle Ausstellung



14.00h

Screening „The Pimp and His Trophies" (Antoinette Zwirchmayr)



14.30h

Carmen Gray (Filmkritikerin und aktuelle Theorist in Residence)

„Beyond Bluebeard: Cinema of Transgressive Curiosities" (English)

Claudia Slanar (Kuratorin Blickle Kino & Video Archiv und Diagonale-Programmberaterin)

„Spaces, Screens, and Spectators: On current reconfigurations of unstable relationships" (English)

Beate Hofstadler (Psychoanalytikerin und Filmwissenschaftlerin)

„Gefräßiges Auge und verschlingender Blick" (Deutsch)



Pause (mit Verpflegung)



16.30

Wilburg Brainin-Donnenberg (Kuratorin und Leiterin des Drehbuchforums)

„Peek-a-Boo: Now You See It, Now You Don’t – Filmkunst als Zauberkunst" (Deutsch) Rosa John (Kulturwissenschaftlerin und Künstlerin)

„Die Frau mit der Kamera" (Deutsch)



Die Einladung von Carmen Gray erfolgte in Kooperation mit der Diagonale – Festival des österreichischen Films.