Electric Spring 2018

Electric Spring geht von 12. bis 13. April 2018 in seine vierte Runde. Kuratiert wird das elektronische Festival, das bei kostenlosem Eintritt im Wiener MuseumsQuartier stattfindet, dieses Jahr von Therese Terror.



Neben ihrer Tätigkeit als DJ und Veranstalterin hat sich Therese Kaiser alias Therese Terror auch als Leiterin des Business Riot & Rrrriot Festivals und Mitglied des femdex Teams einen Namen in der Wiener Szene gemacht hat. Für das diesjährige Electric Spring Festival verspricht sie vor allem eines: ein Line-Up, das die eindrucksvolle Vielfalt österreichischer elektronischer Artists widerspiegelt und dabei spannend, anspruchsvoll und natürlich tanzbar sein wird.



An den zwei Festivaltagen werden rund 15.000 Festivalbesucher in- und outdoor die Vielfalt elektronischer Musik genießen.



WORKSHOP & DISKUSSION

Do., 12.04., 15 - 19 Uhr, Kunsthalle Wien: Workshop zu modularen Synthesizern in Koopartion mit Pink Noise, Sounds Queer? und femdex für alle interessierten Frauen und non-binary Personen. Weitere Infos zum Inhalt, Programm und Anmeldung findet ihr hier: Workshop: Modular Synths // Hardware Electronic Music

Fr.,13.04, 17 - 19 Uhr, Kunsthalle Wien: Diskussion Diversity Strategies in Contemporary Club Culture zu Diversität in kontemporärer Clubkultur in Kooperation mit Kreaton und femdex: Gemeinsam mit Marie Ctverackova (Mary C), Gründerin von „Kreaton“, Radio Wave Host und DJ, und der Plattform „femdex“ sowie Künstlerinnen und Veranstalterinnen aus Österreich und Tschechien wird über Diverstiät in kontemporärer Clubkultur diskutiert und versucht, erfolgreiche und weniger erfolgreiche Strategien zu durchleuchten, um den Clubs sowohl hinsichtlich DJ Line-Ups als auch bezüglich des Publikums in Sachen Diversität ins 21. Jahrhundert zu fördern. Die Diskussion findet in englischer Sprache statt, die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.

Beide Formate finden bei freiem Eintritt in den Räumlichkeiten der Kunsthalle Wien im MusuemsQuartier statt.