Filmhauskino

Let‘s Talk About Scripts: L'Animale

LET'S TALK ABOUT SCRIPTS: L'ANIMALE - im FILMHAUS



18:30 Uhr: Screening im neuen Filmhaus. Kino am Spittelberg

Tickets: 9€ – Reservierung: kassa@filmhaus.at



20:15 Uhr: Let’s Talk About Scripts – Gespräch mit Katharina Mückstein und Libertad Hackl, Moderation: Christian Frosch;

Eintritt frei



21:45 Uhr: Ausklang





L’ANIMALE IST EIN FILM ÜBER DIE WIDERSPRÜCHLICHEN KRÄFTE, DIE IN UNS WALTEN: LEIDENSCHAFT, BEGEHREN, VERNUNFT.



Mati und ihre Burschenclique machen auf getunten Mopeds die Gegend unsicher und den Mädchen das Leben schwer. Als sich jedoch Sebastian in Mati verliebt und Mati sich mit der verhassten Carla anfreundet, läuft sie Gefahr, ihren Platz bei den Jungs zu verlieren. Währenddessen steht ein gut gehütetes Geheimnis zwischen Matis Eltern.



Die beiden haben eine Entscheidung zu treffen: Was zählt mehr, Schein oder Sein?