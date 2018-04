Otto Wagner: Ich habe jeden Halt verloren

Fotocredits: Wien Museum

AUS DEN BRIEFEN OTTO WAGNERS AN SEINE FRAU LOUISE

Eintritt frei! Um Anmeldung wird gebeten.



Mit Louise Stiffel traf Otto Wagner im Jahr 1879 die Liebe seines Lebens, zu der sich bemerkenswerte schriftliche Dokumente erhalten haben. Im Zentrum des Abends steht ein ebenso berührendes wie irritierendes Tagebuch in Briefform, das Wagner nach dem frühen Tod seiner Frau 1915 führte. Er berichtet darin von seinem Alltag, kommentiert die politische Situation, macht aber auch antisemitische Bemerkungen.



An Wagners 100. Todestag wird diese einzigartige Quelle in Form einer Lesung von Wolfram Berger präsentiert und von den Historikern Werner Michael Schwarz und Alfred Pfoser kommentiert.



Moderation: Andreas Nierhaus, Wien Museum