Karl Marx in Wien. Nachgezeichnet von P.M. Hoffmann

11.04.2018 18:30h



18.30 Uhr: Eröffnung



Eröffnung durch: Wohnbaustadtrat & Vorsitzender der SPÖ Wien Dr. Michael Ludwig



Es sprechen:

Dr. Wolfgang Maderthaner, Direktor des Österr. Staatsarchivs

Dr. Werner T. Bauer, Geschäftsführer und Kurator



Die Eröffnung findet in Anwesenheit des Illustrators P.M. Hoffmann statt.



Im August 1848 reist Karl Marx für einige Tage nach Wien, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Er trifft Vertreter der revolutionären Bewegung und hält drei Vorträge, unter anderem über „Lohnarbeit und Kapital“. Es sollte Marx’ einziger Besuch in Wien bleiben.



In den frühen 1860er Jahren arbeitet Marx im Londoner Exil u.a. als Korrespondent der bürgerlich-liberalen Tageszeitung Die Presse und befeuert mit seinen Schriften den Konflikt zwischen „Gemäßigten“ und „Radikalen“ innerhalb der österreichischen Arbeiterbewegung.



Auch im Roten Wien ist Karl Marx omnipräsent. Anlässlich seines Todestages veranstaltet die Sozialdemokratische Arbeiterpartei regelmäßig wiederkehrende Gedenkfeiern, die Parteilinke um Friedrich Adler formiert sich im Bildungsverein „Karl Marx“ und Otto Bauer entwickelt unter dem Begriff „Austromarxismus“ Marx’ Lehre innerhalb der Sozialdemokratie weiter. 1930 wird darum auch das „Flaggschiff“ des Roten Wien, der Karl-Marx-Hof, nach dem deutschen Philosophen benannt.



In Szene gesetzt werden die einzelnen Stationen Karl Marx’ in Wien durch den deutschen Illustrator P.M. Hoffmann.