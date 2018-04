Metro Kinokulturhaus

Florian Flicker. Nahaufnahmen

ATTWENGERFILM, SUZIE WASHINGTON, DER ÜBERFALL oder GRENZGÄNGER: Florian Flicker stand und steht für ein österreichisches Kino, das Grenzen sprengt. 2014 starb der Regisseur, Drehbuchautor, Experimentalfilmer, Miterfinder der »Filmdisco«, Aktivist in der Kunst- und Kulturszene und Singer-Songwriter im Alter von nur 49 Jahren. Im Rahmen einer Matinee mit Filmvorführungen, Live- Musik, CD-Präsentation und Lesungen wird das im Verlag Bibliothek der Provinz erschienene Buch FLORIAN FLICKER. NAHAUFNAHMEN mit Beiträgen von Freunden und künstlerischen Weggefährten – darunter Arno Aschauer, Mercedes Echerer, Sabine Groschup, Josef Hader, Hubsi Kramar, Karl Markovics, Jerzy Palacz, Thomas Renoldner, Michael Sturminger und August Zirner – vorgestellt. Weiters wird die CD Tanzpalast von Brandt & Flicker präsentiert.



Es lesen

Karl Markovics, Hubsi Kramar, Thomas Renoldner, Sabine Groschup, Michael Sturminger und Arno Aschauer. Coco y Raya spielen Filmmusik von Lonesome Andi Haller. Moderation: Mercedes Echerer und Hubsi Kramar.



Kartenreservierung per e-Mail an reservierung@filmarchiv.at