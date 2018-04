Setzkasten Wien

Kastenkonzert #13

3 Solo Konzerte rund um die Luft ...

Riccardo La Foresta | Christine Gnigler | Norbert Stammberger



RICCARDO LA FORESTA - Drummophone



Riccardo La Foresta is a drummer, percussionist and improviser that plays with a prepared bassdrum and move far away from drumming. Among several extended techniques, he mainly uses a unique blowing technique through a self-made wind instrument obtained from a cymbal, treating the drum as a true wind instrument. It's called Drummophone and has been officially presented at Tempo Reale (founded by composer Luciano Berio). Riccardo has played in italy, Swiss, Sweden, Germany, Belgium, Poland, Holland, France and has collaborated with Axel Dörner, Le Quan Ninh, Michel Doneda, Otomo Yoshihide, Mats Gustafsson among many others. He is half of Sho Shin Duo (Setola Di Maiale Label, Troglosound) active since 2013 and leader of avantjazz project Kind Of Mosh (El Gallo Rojo Label). He is active in Modena as a drum teacher and organizers of experimental concerts.



CHRISTINE GNIGLER - Flöte



Lichtkracht 8.22283865418E+33

Also Möglichkeiten über Möglichkeiten.

Da wird einem ja ganz schwindelig.

Aber wenn man dann mal unten ist, dann hat man wenigsten Ruhe und es ist nicht mehr so hell.

Woher hätte man denn wissen sollen, dass es das Licht auch schon gefressen hat?

Das ist jetzt wirklich eine Frechheit.



NORBERT STAMMBERGER - Saxophon



Norbert R. Stammberger pflegt den intuitiven Kompositions- und Improvisationsstil. Intuitiv arbeitet er in Vorausschau auf einen Ort, eine Situation, einen Raum hin, auch wenn er diese noch gar nicht kennt, oder noch gar nicht weiss, dass er auf sie treffen wird. Er ist davon überzeugt, daß wir ständig auf Ereignisse treffen, die auf Situationen oder Räume zurückweisen, in denen wir den Funken einer Entscheidung entdeckten. Oft können wir ganz genau sagen: Hier war das Noch-Nicht, der Moment, aus dem das Nicht (das Nicht-Vorhandene) sich als Übergang zur Möglichkeit zeigte. Und das, was vor dem Augenblick passierte, musste auch erst seinen Weg dorthin finden, wo wir dann sagen konnten, das war der Augenblick. Und dennoch dieser Augenblick ist Bewegung, ein ständiger Übergang. Dieser Bewegung als Gegenwart spürt der Komponist Norbert R. Stammberger intuitive nach.