Artist Talk Station Rose 30.0

Fotocredits: STATION ROSE 30.0 © Bildrecht, Wien 2018 augmented via ARTIVIVE App

STATION ROSE 30.0

ARTIST TALK



Angela Stief, Autorin & Kuratorin

im Gespräch mit

Elisa Rose, Station Rose &

Gary Danner, Station Rose



Als „Pioniere der Digital Culture“ bezeichnete sie einst die FAZ: die Medienkünstlerin Elisa Rose und den Komponisten Gary Danner, auch bekannt als STATION ROSE.

Im Bildraum 01 geben STATION ROSE Einblicke in ihre jahrzehntelangen, analytisch-künstlerischen Auseinandersetzungen mit neuen Techniken. In ihrer Arbeit verdeutlichen sie den vielschichtigen Wandel von einer rein analogen Welt zu einer, in der digitale und analoge Anteile längst eng verwoben sind und machen die fließenden Grenzen zwischen „Realität“ und „Virtualität“ bewusst. Am Eröffnungsabend erstmals präsentiert wurde die Publikation STATION ROSE 30.0 – ein „Augmented Catalog“, der eine neue digitale Dimension erfahrbar macht.