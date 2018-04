RaumD / Q21

shaping democracy: Den Frauen das Stimmrecht! Wahlrecht für Alle!

Podiumsdiskussion | Rahmenprogramm zur Ausstellung "shaping democracy - the republic in 24 frames per century"



Vor hundert Jahren erkämpften Frauen in Österreich ihr Wahlrecht. Mit welchen Mitteln und Methoden gelang ihnen dies, wer waren ihre Gegner, wer unterstützte sie in ihrem Ansinnen? Kann das historische Wissen um diese Kämpfe für die gegenwärtigen Bemühungen um ein Wahlrecht für Alle nutzbar gemacht werden? Wer darf aus welchen Gründen wählen, wer nicht, wie wird und wurde dies jeweils begründet? Welche Auseinandersetzungen und Konflikte gab und gibt es um das Wahlrecht?



Veronika Helfert, Historikerin (Universität Wien)

Corinna Oesch, Historikerin (Universität Wien)

Gerd Valchars, Politikwissenschafter (Universität Wien)

Moderation: Anton Tantner, Historiker (Universität Wien)



Eintritt frei!

Anmeldung zu Führungen: vermittlung@viennashorts.com

#ShapingDemocracy