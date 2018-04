Adriana Czernin: Fragment

Fotocredits: Adriana Czernin, Untitled, 2017 Courtesy Galerie Martin Janda, Wien

Adriana Czernin beschäftigt sich mit der Struktur des Ornaments. Im Jahr 2014 hat das MAK die Künstlerin eingeladen, sich von der Rosette aus dem Minbar der Ibn-Tulun-Moschee in Kairo, dessen Fragmente sich im MAK befinden, für ein Kunstwerk inspirieren zu lassen.

In der Ausstellung werden die dadurch in den letzten Jahren entstandenen Werke in einer Rauminstallation mit dem Original aus dem 13. Jahrhundert vereint.



Kurator: Johannes Wieninger, Kustode MAK-Sammlung Asien