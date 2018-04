Volkskundemuseum Wien

Workshop: Objective Archive? Archive vs. Keywords

Fotocredits: Kristina Maric / Croatia. Constructing Memory 1, 2017, audio installation. Foto © Nikola Radic Lucati

Der Workshop gibt Einblicke in Originalmaterialien des im Rahmen von Testimony – Truth or Politics entstandenen Archivs von Interviews mit serbischen Kriegsveteranen und Antikriegsaktivisten und setzt sich mit den Herausforderungen des Aufbaus eines solchen Archivs auseinander.

Die unterschiedlichen individuellen und kollektiven Erfahrungen von Krieg stellen den Ausgangspunkt des Workshops dar. Die Workshop-TeilnehmerInnen hören und lesen gemeinsam Zeitzeugnisse und diskutieren das Verhältnis von persönlichen und objektiven Vorstellungen, die sich im Archiv widerspiegeln.



Eintritt frei!



Anmeldung erforderlich

kulturvermittlung@volkskundemuseum.at

+43 1 406 89 05.26



Eine Veranstaltung im Rahmen der

"TESTIMONY – TRUTH OR POLITICS

Formen der Erinnerung an die Jugoslawien-Kriege"



Eröffnung: Do, 12.4.2018, 19.00 Uhr