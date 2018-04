Galerie Charim

Buchpräsentation: Lost & Found

Fotocredits: Atelier Rudolf Polanszky, Foto: Horst Stasny

Zwei Bücher sind im Zusammenhang mit der Werkschau von Rudolf Polanszky, die derzeit in der Secession zu sehen ist, entstanden. Sie vermitteln das Denken des Künstlers sowie dessen Umformungen im gestalterischen Prozess, und dokumentieren Eindrücke aus dem Schaffenszusammenhang im Atelier.



Zur Ausstellung in der Secession erschien das Künstlerbuch, welches ausgewählte, faksimilierte Nachdenk-Notizen von Rudolf Polanszky mitsamt den Transkriptionen enthält. Es dokumentiert auszugsweise sein Selbstdenken und zeigt den Versuch, Denkmustern (auch den eigenen) durch Verformungen und Überdehnungen des Denkmaterials zu entkommen.



Parallel dazu entstand das Fotobuch „Lost & Found“ von Horst Stastny. Er hat Rudolf Polanszky in seinem Atelier in Großengersdorf besucht; die dabei entstandenen Fotografien dokumentieren das Arbeits- und Lebensumfeld des Künstlers. Ein Text von Benedikt Ledebur und ein ausführliches Interview mit dem Künstler, sowie der Blick des Fotografen, geben gemeinsam einen lebendigen Einblick in diese Welt