Bewährungsprobe#21: Anastasiya Yarovenko und Andrea Lüth

Fotocredits: Johannes Franz-Figeac

Was sind Orte, an denen man sich über Kunst unterhält? Und welche Regeln, Konventionen und Gepflogenheiten werden gewöhnlich eingehalten?



Anastasiya Yarovenko und Andrea Lüth besprechen ihre Arbeiten. Sie erörtern ihre Praxis und Techniken.



Da an etablierten Orten wie Museen oder auf Messen anlassbezogen über Kunst geredet wird, sich aber außerhalb der Szenen eine mindestens ebenso relevante Diskussion weiterentwickeln muss, wollen wir uns zu den Bewährungsproben treffen. Kritik muss eingeübt werden.



Anastasiya Yarovenko, lebt und arbeiten in Wien

Andrea Lüth, lebt und arbeitet ebenso in Wien



Eine Initiative von Johannes Franz-Figeac (baer)