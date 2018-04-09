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Auge in Auge mit Man Ray
09.04.2018 19:00h
Inspiriert von der Man Ray-Ausstellung kuratiert von Lisa Ortner-Kreil entstehen in Kooperation mit der Schule Friedl Kubelka für künstlerische Photographie, Wien unter der Leitung von Anja Manfredi Arbeiten der Studierenden, die im tresor des Bank Austria Kunstforums Wien eine Woche lang zu sehen sein werden.
SUSANNA AZEVEDO
TINA BAUER
SOPHIA MARA EGGER-KARLEGGER
ELISABETH FÖLSCHE
JURGIS GECYS
ELODIE GRETHEN
JULIA MARIA GRUBER
CAROLINE HABERL
SEPIDEH HASSANI
LIBUSA HRUSKA
DENISE HIRTENFELDER
SARAH KRAINER
LISA LEUTNER
UROS MILORADOVIC
GERTRAUD RANEGGER
LUDOVICO SCALMANI
KATHARINA MARIA SCHAFFER
LISA SCHUSTER
JANA STRASSER
NORA PARKAN
GIADA PIEBER
SIMONE WINDISCH
PHILIPP ZÖHRER
ORT
tresor im Kunstforum Wien
SUSANNA AZEVEDO
TINA BAUER
SOPHIA MARA EGGER-KARLEGGER
ELISABETH FÖLSCHE
JURGIS GECYS
ELODIE GRETHEN
JULIA MARIA GRUBER
CAROLINE HABERL
SEPIDEH HASSANI
LIBUSA HRUSKA
DENISE HIRTENFELDER
SARAH KRAINER
LISA LEUTNER
UROS MILORADOVIC
GERTRAUD RANEGGER
LUDOVICO SCALMANI
KATHARINA MARIA SCHAFFER
LISA SCHUSTER
JANA STRASSER
NORA PARKAN
GIADA PIEBER
SIMONE WINDISCH
PHILIPP ZÖHRER
ORT
tresor im Kunstforum Wien