mumok Matinee: Wiener Konzerthaus

11:00 Führung

12:00 Konzert



Gemeinsam wagen das mumok und das Wiener Konzerthaus ein spannendes Experiment und bringen das Ensemble Vivid Consort, das Alte und Neue Musik interpretiert, und den Poetry Slammer Fabian Navarro zusammen. Im Rahmen der mumok Matinee werden sie in den Ausstellungsräumen aufeinander treffen und mit den ausgestellten Kunstwerken in Dialog treten. Bildende Kunst trifft auf Musik trifft auf Poetry Slam!





In den mumok Matineen sind die Museumsbesucher_innen eingeladen, ein Konzert unmittelbar in den Ausstellungsräumen zu erleben. Zeitgenössische und moderne Kompositionen ermöglichen dabei vielschichtige Verknüpfungen mit Architektur, Raum und Kunstwerken. Musik und bildende Kunst, Klang und Bild fügen sich zu einer collageartigen Kunsterfahrung.



Konzipiert von Christine Schelle



Mit gültigem Ausstellungsticket ist die Teilnahme frei!