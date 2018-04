MDW HUB Make a Living in Music and the Arts

Am Beginn eines Kunststudiums hat ihn wohl jede_r: Den Traum vom Leben in der Kunst, von Erfolgen und Koproduktionen, spannenden Projekten, noch unbeschrittenen Wegen und neuen Ansätzen… Doch wie lässt sich dieser Traum nach dem Studienabschluss in die Realität umsetzen?



Seit Anfang Jänner versuchen zehn junge Musikerinnen, bildende Künstlerinnen und Filmemacherinnen im Rahmen des Lehrgangs mdw_HUB "Make a Living in Music and the Arts … und als Künstler_in meinen Weg gehen …", möglichst konkrete Antworten auf diese Fragen zu finden.



Am Abschlussabend präsentieren die Teilnehmerinnen, wo sie sich auf ihrem Weg gerade befinden, wie sie sich als Künstlerinnen sehen und was ihre künstlerischen Herzensprojekte sind – allen, die sich für die Konzepte und Ideen Wiener Künstlerinnen und Musikerinnen interessieren, die am Anfang ihrer Karrieren stehen.



Der mdw_HUB wird im Rahmen des WTZ Ost (Wissenstransferzentrum Ost) veranstaltet und ist eine Kooperation der Stabstelle Forschungsförderung mit mdw-Club, Career Center mdw, Zentrum für Weiterbildung mdw, Institut für Kulturmanagement und Gender Studies, IKM und mica.



Mitwirkende



Nika Bauman, Flötistin

Sarah Bildstein, Bildende Künstlerin

Iris Blauensteiner, Filmemacherin, Schrifstellerin

Astrid Edlinger, Bildende Künstlerin

Veronika Kopjova, Pianistin

Nora Pierer, Bühnenbildnerin, Ausstellungsdesign

Damaris Richerts, Trompeterin

Vivian Stürzenhofecker, Sängerin, Songwriterin, Rhythmikerin

Jiaran Wang, Pianistin

Vitória Monteiro, Filmemacherin, Performancekünstlerin