Second Nature & Louvre Lover

Fotocredits: Antoinette Zwirchmayr, joechlTRAGSEILER

Eröffnung der Einzelausstellungen

„SECOND NATURE“ von Antoinette Zwirchmayr

und

„LOUVRE LOVER“ von joechlTRAGSEILER



19.30 Begrüßung Alexandra Grausam

Im Anschluss findet ein Künstler/innengespräch zwischen Antoinette Zwirchmayr und Carmen Gray (Filmkritikerin und aktuelle Critic in Residence von studio das weisse haus) und mit den Künstlern joechlTRAGSEILER statt.



Antoinette Zwirchmayrs konzentrierte Gegenüberstellungen enthüllen empfindliche Beziehungen zwischen Mensch, Objekt und Natur. In lyrischen Bildkompositionen zeigt sie verwundbare Oberflächen, die das Innen vom Außen abgrenzen und untersucht stereotype Vorstellungen von Körper und Identität. Die reduzierte formale Ästhetik der Arbeit und ein von kritischer Ambivalenz geprägter Blick lenken die Aufmerksamkeit auf Details, die in der vergänglichen, physischen Qualität von analogem Film Entsprechung finden. (Text Julia Dossi)



LOUVRE LOVER

Im Dezember 2017 realisierte das Künstlerduo joechlTRAGSEILER ein außergewöhnliches Kunstprojekt. In einer 25 Tage dauernden Reise begaben sie sich von Wien nach Genua, um von dort mit dem Kreuzfahrtschiff über den Sueskanal und Katar bis nach Abu Dhabi in die Vereinigten Arabischen Emirate zu gelangen, wo jüngst der von Jean Nouvel geplante Louvre in Abu Dhabi eröffnet wurde. Das unablässige Streben nach Gigantomanie des globalen Museumsbetriebs stand in dieser 25 Tage andauernden Performance bewusst im Fokus der Aufmerksamkeit. Ihrer künstlerischen Praxis folgend, haben joechlTRAGSEILER während des Weges an jeder Station und am Kreuzfahrtschiff selbst künstlerische Interventionen in Form von performativen Aktionen an den jeweiligen Orten realisiert. Der aufblasbare Schriftzug „LOUVRE“ war dabei ein stetiger Begleiter. An verschiedensten geografischen und formalen Orten angebracht oder mit Helium gefüllt, loteten die Künstler das symbolische Kapital dieser Ikone im arabischen Raum aus.