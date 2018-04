Filmmuseum

Home Movie Now?! Masterclass Gustav Deutsch

16.00

HOME MOVIE NOW?!

Masterclass Gustav Deutsch



18.00

So leben wir – Botschaften an die Familie

2017, Gustav Deutsch

In Anwesenheit von Gustav Deutsch





Masterclass

Aus Anlass seines neuen Films So leben wir – Botschaften an die Familie, der ausschließlich privates Filmmaterial – historisches und zeitgenössisches, fremdes und eigenes – vereint, stellt Gustav Deutsch anhand von Beispielen seiner früheren Found-Footage-Arbeiten mit privaten Filmmaterialien sowie von originalen Schmalfilmen und zeitgenössischen digitalen Formaten den Genrebegriff "Home Movie" zur Diskussion. Es wird dabei aber nicht um eine theoretische und verbale Auseinandersetzung mit dem Thema gehen, sondern um eine visuelle und sinnliche Annäherung.



Durch die Gegenüberstellung von historischen Beispielen analogen privaten Filmschaffens und heutigen digitalen Bewegtbild-Produktionen werden sowohl gesellschaftliche und kulturelle wie auch mediengeschichtliche Unterschiede und Entwicklungen deutlich.



Mit Beispielen aus seinen eigenen Filmen, in denen er privates analoges Filmmaterial, aber auch digitale zeitgenössische Formate in neue Zusammenhänge und Bedeutungen setzt, soll die Frage der Verantwortung von Filmschaffenden bei der Verwendung von Bewegtbildern, die nie zur Veröffentlichung gedacht waren, thematisiert werden. Wohingegen Beispiele aus der zeitgenössischen medialen Netzkultur und deren multiple Wiederverwendung und Verbreitung die Eigenverantwortung der Produzent/inn/en von "privaten" visuellen Aufzeichnungen und die Verantwortung der "Multiplikatoren" beleuchten.



Privates Treibgut einst und jetzt: Quo vadis?