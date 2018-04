Semper Depot

Still Wanted

Fotocredits: Karin Michalski und Sabian Baumann, An Unhappy Archive, Badischer Kunstverein Karlsruhe, 2014 (Foto: Stephan Baumann, bild_raum)

Politiken affektiver Involvierung in künstlerischen und kuratorischen Projekten



Vortrag von Karin Michalski veranstaltet vom Fachbereich Kunst und Forschung im Rahmen der Ringvorlesung IBK Sommersemester 2018



Als der vor nun einem Jahr neu ernannte Präsident der Vereinigten Staaten den ersten Versuch unternahm, einen 90-tägigen Einreise-Stopp für Menschen aus sieben Ländern zu verhängen, engagierten sich spontan hunderte von Aktivist_innen, Rechtsanwält_innen und Richter_innen, um Druck auf die US-Behörden auszuüben, zu Unrecht festgehaltene Reisende wieder frei zu lassen. Der Einreisestopp betraf Menschen aus Syrien, Iran, Irak, Sudan, Somalia, Libyen und Jemen. Zudem sollte Geflüchteten für 120 Tage und jenen aus Syrien sogar auf unbestimmte Zeit die Einreise in die USA verwehrt werden.



Ein solches Dekret erinnert daran, dass „Demokratie“ mit ihrem Anspruch an Gewaltenteilung und Menschenrechte der ständigen Überprüfung und der Bereitschaft zu breitem öffentlichen Protest bedarf. Ich möchte hier einige Aktionen von Künstler_innen und Kurator_innen vorstellen – neben meinem eigenen, von Sara Ahmed inspirierten, Ausstellungsprojekt An Unhappy Archive, Arbeiten der in Paris und Teheran lebenden Künstlerin Ghazel, der New Yorker Künstlerin Zoe Leonard, sowie des Kopenhagener Ausstellungsorts CAMP (Center for Art on Migration Politics).



Karin Michalski arbeitet als Künstlerin, Film- und Videokunstkuratorin und Dozentin in Berlin. Sie ist zur Zeit Professorin für Kunst- und Medienwissenschaften an der Kunsthochschule für Medien Köln (KHM). Mit ihren Film- und Videoarbeiten war sie an zahlreichen Festivals und Ausstellungen beteiligt. 2016 gab sie die Künstler-Edition An Unhappy Archive bei Edition Fink, Zürich heraus (in Kollaboration mit Sabian Baumann) und 2015 das Buch I is for Impasse. Affektive Queerverbindungen in Theorie_Aktivismus_Kunst bei bbooks, Berlin (eine Kollaboration mit Ulrike Klöppel, Katrin Köppert, Käthe von Bose, Pat Treusch)



