Sotheby´s Wien

Artist Quarterly präsentiert Elina Maligina

"Art Shower""



VERNISSAGE

Mittwoch, 11. April 17 - 19.30 Uhr



AUSSTELLUNG

12. April - Ende Juni 2018

Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr



Wir freuens uns über zahlreiche Besucher!



Elina Maligina drückt ihre Kreativität in ihren Filmen, Performances und durch ihre Malerei aus. Die Arbeiten berühren den Betrachter durch ihre direkte, manchmal verstörende Offenheit und Wahrheit. In ihren zutiefst feministischen Arbeiten scheut sich die Künstlerin nicht, die Geschlechtergrenzen zu überschreiten - sehr oft geht es um die innere Welt einer Frau in verschiedenen Realitäten, die sich zwischen Fiktion und Abstraktion sowie Metaphern mit Blick auf die Welt bewegt. Stets schwingt dabei ein Gefühl der Zerbrechlichkeit und des Abschieds mit – eine Situation der Vergänglichkeit. Die Arbeiten zeigen eine sehr ehrliche und persönliche Interpretation des inneren Kampfes der Künstlerin. Die sehr graphischen, beinahe ikonischen Posen und Szenen zeigen die Intensität und Ehrlichkeit des Kampfes – er ist heilig, unvermeidbar und notwendig.



https://www.elinamaligina.com/