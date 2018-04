Kunstraum NOE

Magic Gathering

Fotocredits: Foto: Thema «Scene aus einem Comic», Hexenkurs, [1979] (Foto: Urheberschaft unbekannt) © Graphische Sammlung des Schweizerischen Nationalarchivs, Archiv Doris Stauffer.

Am Freitag dem 13ten laden wir zum MAGIC GATHERING.



Programm:

14.00 – 17.00H

Performance-Workshop "Le streghe son tornate oder Activating the Archive" mit Chantal Küng und Mara Züst



17.30 – 18.30H

Kuratorinnenführung mit Katharina Brandl und Daniela Brugger



19.00H

Gespräch refactoring performance - Doris Stauffer





(Die Programmpunkte können unabhängig voneinander besucht werden.)



PERFORMANCE-WORKSHOP

Chantal Küng und Mara Züst arbeiten in “Le streghe son tornate or Activating the Archive” mit der Bibliothek von Doris Stauffer (1934-2017), Künstlerin, Aktivistin, Kunstvermittlerin, Journalistin und Zauberin. Im Sinne einer nicht-linearen Narration wird von feministischen Vielstimmigkeiten ausgegangen, die aus Doris Stauffers Bibliothek sprechen; die Bücher werden dabei als Materialisierungen gedacht, denen eine je eigene agency innewohnt, die eine Verbindung durch die Zeit hindurch möglich macht. Wie aber kann diese aktiviert werden, sodass Allianzen über die uns vertrauten generationellen und zeitlichen Logiken hinweg möglich werden?

Im Workshop wird mittels einer Aktivierung ausgewählter Bücher der Bibliothek von Doris Stauffer dieser Frage nachgegangen. Chantal Küng und Mara Züst entwickeln dazu gemeinsam mit eingeladenen Kompliz_innen unterschiedliche Aktualisierungen in Form von Lesungen, Performances, Erforschungen und Erzählungen.



Chantal Küng* 1985 (Künstlerin, Kunstpädagogin, Forscherin: www.chantalkueng.com)

Mara Züst *1976 (Künstlerin, Kunstvermittlerin, Forscherin: www.marazuest.net)



Kompliz_innen: Katharina Brandl, Elke Krasny, Daniela Hahn, Salome Stauffer, Ida Szigethy



FR 13 04 2018, 14.00 – 17.00H

Ort: Kunstraum Niederoesterreich, Wien

Mit Anmeldung für alle Geschlechter und Altersgruppen offen, beschränkt auf 20 Teilnehmer_innen.

Um Anmeldung wird gebeten unter lena.schuster@kunstraum.net





KURATORINNENFÜHRUNG

17.30 – 18.30H

Katharina Brandl und Daniela Brugger führen durch die Ausstellung.

keine Anmeldung erforderlich



GESPRÄCH

19.00H

refactoring performance - Doris Stauffer



Ein Gespräch mit der Kunstwissenschaftlerin Renate Wöhrer und den Forscherinnen und Künstlerinnen Chantal Küng und Mara Züst.



In den 60er- und 70er-Jahren entwickelt Doris Stauffer eine feministische, aktivistische, überindividuelle Gestaltungs- und Ausdrucksform, die damalige Werkbegriffe von Kunst weit hinter sich lässt und die sie zuerst an der F+F Schule für Gestaltung in Zürich, dann auch in eigenständigen Kursen weiterentwickelt, teilt und praktiziert.

Können wir so nahtlos an feministische Kunstpositionen der 60er und 70er anknüpfen? Befinden wir uns heute nicht in ganz anderen gesellschaftlichen Bedingungen, die wir mitreflektieren müssen, um nicht rein historisch und romantisierend auf diese Positionen zurückzugreifen?



Eine Gesprächsreihe konzipiert von Sissi Makovec.



Renate Wöhrer ist Kunstwissenschaftlerin und beschäftigt sich mit dokumentarischen Kunstformen, der Kulturgeschichte von Dokumenten, Repräsentationen von Arbeit und Diversitätspolitiken. Aktuell ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität der Künste Berlin.