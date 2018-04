Viadukt Screen Prints, Gumpendorferstraße 132, 1060 Wien

Viadukt Edition # 7: Sieglind Gabriel - The Beauty Of Apocalypse

Könnte es sein, dass der Grund für unsere Passivität, mit der wir der globalen Umweltzerstörung begegnen, in einem kaleidoskopischen Blick liegt, der es uns ermöglicht, jeder Fratze etwas Schönes und Poetisches abzugewinnen? Diese Fragestellung steht im Zentrum des während der Residency entwickelten Werkzyklus von Siebdrucken der Künstlerin Sieglind Gabriel. Multiplikation, Spiegelung und Symmetrie entfalten eine verborgene Ästhetik aus Versatzstücken einer katastrophalen Realität heraus. Strukturelemente andererseits brechen aus ihrem ursprünglichen Gefüge und unterwerfen sich einer neuen poetischen Anordnung, welche die Natur nachahmt. Wir indessen getäuscht und fasziniert von dieser Ästhetik blicken in Schockstarre auf den apokalyptischen Untergang der Natur.

ARTIST IN RESIDENCE / VIADUKT EDITION



Im Rahmen der Viadukt Edition werden limitierte Arbeiten nationaler und internationaler Künstler*innen präsentiert. Die teilnehmenden Künstler*innen werden von einer Expertenjury nominiert und zu einer vier bis zwölf wöchigen Residenz in der Viadukt Werkstatt eingeladen.

Kunstschaffende Talente aus aller Welt erhalten somit die Möglichkeit, sich intensiv mit der Handdrucktechnik Siebdruck auseinanderzusetzen. Unsere erfahrenen Meisterdrucker*innen führen die residierenden Künstler*innen in die Siebdruck-Techniken ein und betreuen sie während des gesamten Arbeitsprozesses. Die im inspirierenden Ambiente entstandenen Kunstwerke werden am Ende der Residenz als Viadukt Edition präsentiert, ausgestellt und in streng limitierter Edition verkauft.



