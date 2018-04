Globart Mindfulness Forum - Wien

Fotocredits: Katrina Wiedner

"Well-being Is A Skill"



GLOBART, Denkwerkstatt für Zukunftsthemen, lädt ein zum ersten Mindfulness Forum am 11. April 2018 in Wien und Melk.

Mit dem Forum öffnen wir einen Dialog und experimentellen Raum mit ExpertInnen aus den Bereichen Achtsamkeit und Bildung.



Wir freuen uns auf die einzigartige Begegnung mit dem renommierten Hirnforscher und Pionier in Achtsamkeit, Dr. Richard J. Davidson, Gründer und Leiter des Center for Healthy Minds an der University of Wisconsin-Madison.

Dr. Davidson ist weltbekannt für seine bahnbrechende Forschungsarbeit über Gehirn und Emotionen. Als Vertrauter des Dalai Lama ist er vielgefragter Experte in Achtsamkeit. Mit seinen einmaligen Forschungsergebnissen revolutioniert er den Bildungsbereich, indem er durch Achtsamkeit und interaktive Übungen körperliches, mentales und emotionales Wohlbefinden fördert.



Er zeigt Kindern, Jugendlichen, PädagogInnen, Eltern, uns allen, dass die transformative Kraft der Achtsamkeit Freude bereitet und mit Glück erfüllt und uns dadurch näher zu uns selbst, zu unserer Umwelt, und zueinander bringt.



Gemeinsam mit Ihnen wird er Theorie und Praxis vereinen, Achtsamkeit erleben und neue Impulse für ein freundliches Miteinander geben.



Programm



20:00 Uhr Vortrag von Richard Davidson

"Well-being Is A Skill"



21:00 Uhr Offener Dialog und experimenteller Raum mit Richard Davidson und

Andreas de Bruin, Hochschule München

Sarah Spiekermann, WU Wien





Rahmenprogramm



Im Gartenbaukino am 11. April:



15:30 Uhr Filmvorführung

"Alphabet”, Erwin Wagenhofer



17:30 Uhr Pause



17:45 Uhr “Der unsichtbare Prozess”, Jakob Brossmann



18:00 Uhr “From Business To Being”, Julian Wildgruber

Gespräch mit Regisseur

Moderation: Johannes Kaup





Im Kunsthistorischen Museum am 12. April:



11.30 Uhr MEDITATION and ART

Workshop mit Andreas de Bruin (maximal 15 Personen)