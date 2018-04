Finissage: I Bäg You!

Internationale Gruppenausstellung zum Thema Plastiksackerl, kuratiert von Ida-Marie Corell.



FINISSAGE

Sonntag 22.4.2018, EARTH DAY, 16 Uhr

mit Pre-Video Launch: "ID(E)EA" music art video von Ida-Marie Corell



KUNSTRAUM AM SCHAUPLATZ

Praterstraße 42

A-1020 Wien / Vienna





Par­ti­ci­pants:

A BAG - Re­cy­cling & Up­cy­cling (A)

Ida-Ma­rie Co­rell (D)

Sa­rah En­right (AU)

Grip­face (ES)

Wolf­ram Hahn (D)

Hap­py Coats Lu­xu­ry Fa­mi­ly Af­fair (D/​UK)

Maho­ny (A/​D)

Sa­scha Mom­bartz (MTL / US)

Kirs­ten Op­stad (N)

Max Piva (I)

Pe­ter Pho­bia (D)

Gre­gor Schnei­der (D)

Roald Si­vert­sen (N)

Mi­cha­el We­ge­rer (A)

Lois Wein­ber­ger (A)

Poka Yio (GR)

Z (IRN)

ZOLLAMT (A) / Kar­men Jan­car (SVN)





Das Plas­tik­sa­ckerl re­prä­sen­tiert so gut wie kaum ein an­de­rer Ge­gen­stand un­se­re glo­ba­le Mas­sen- und Spon­tan­kon­sum­ge­sell­schaft. Ob Se­gen oder Fluch, Kult oder Müll, ge­liebt oder ver­pönt, das Plas­tik­sa­ckerl po­la­ri­siert und spie­gelt durch sei­nen flüch­ti­gen Ge­brauch und sei­ne All­ge­gen­wär­tig­keit un­ser glo­ba­les Kon­sum­ver­hal­ten.

Wäh­rend es auf der ei­nen Sei­te ge­sam­melt wird, Sta­tus stärkt, iden­ti­täts­stif­tend und Kul­tur­ge­schich­te ist, hat es auf der an­dern Sei­te ei­nen zer­stö­re­ri­schen Ein­fluss auf Ästhe­tik, Kul­tur und auf Tier, Na­tur und Um­welt.



Die Aus­stel­lung "I bäg you!" zeigt 19 künst­le­ri­sche Po­si­tio­nen zum The­ma Plas­tik­sa­ckerl und er­zählt da­durch kul­tur­his­to­ri­sche, äs­the­ti­sche und po­li­ti­sche Plas­tik­sa­ckerl-Ge­schich­ten. Die Aus­stel­lung wird ku­ra­tiert von Ida-Ma­rie Co­rell und ba­siert auf ih­rem 2011 er­schie­ne­nen Buch "All­tags­ob­jekt Plas­tik­tü­te" Sprin­ger Wien New York Ver­lag.