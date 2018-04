Ruprechtskirche

Neue Musik in St. Ruprecht - Disputable Divas

Fotocredits: Gregor Hinker

Disputable Divas - die Stimme in der Moderne

Ein Projekt von Ensemble Schallfeld mit Annette Schönmüller



In „Disputable Divas“ begeben wir uns musikalisch auf die Spuren großer Stimmen der Avantgarde. Zwischen Belcanto und Geräusch, vergötterter „Diva“ und Freak, Fremdbestimmung und Selbstbewusstsein, Tradition und Avantgarde spiegelt jedes Werk, aber auch jedes Sängerinnenschicksal die Suche nach dem persönlichen Klang und der eigenen Stimme im Chor der

Moderne.

Werke für Stimme, Instrumente und Elektronik öffnen ein klingendes Panorama von der Jetztzeit bis in die 60er Jahre. Der begleitende Kommentar lässt Sängerinnen wie Cathy Berberian, Carla Henius und Joan La Barbara zu Wort kommen, öffnt ein Fenster auf intime, künstlerische und ironische Stimm-Momente und lässt Fragen nach menschlicher wie künstlerischer Identität, Identifikation und Ausgrenzung anklingen.



Ensemble Schallfeld

Szilard Benes, Klarinette / Bassklarinette

Davide Gagliardi, Elektronik / Klangregie

Nikolaus Feinig, Kontrabass



Solistin: Annette Schönmüller, Stimme



Tickets: 10€/5€