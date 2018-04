Analyse zu dritt. Kooperative Schreibformationen nach 68

Fotocredits: Uher SG 560 Royal (1974-1975)

Philosophische Gemeinschaftswerke werden besonders häufig in der Tradition der Frankfurter Schule geschrieben. Oskar Negt und Alexander Kluge verfassen seit 1968 gemeinsam Bücher wie „Öffentlichkeit und Erfahrung“ (1972), „Geschichte und Eigensinn“ (1982) und „Maßverhältnisse des Politischen“ und produzieren zahlreiche Fernsehmagazine im Format philosophischer Gespräche. Dabei brauchen sie jedoch immer „Dritte im Raum, die die Sätze einsammeln“.



Ein Vortrag von Christian Wimplinger - er studierte von 2006 bis 2013 Germanistik und Philosophie an der Universität Wien. Seit 2016 ist er Mitglied der interdisziplinären Forschungsplattform „Mobile Kulturen und Gesellschaften“, wo sich Christian Wimplinger mit beweglichen Darstellungsformen auseinandersetzt. Er lehrt und promoviert am Institut für Germanistik der Universität Wien und ist derzeit IFK_Junior Fellow.