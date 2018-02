Klimt Villa Wien, Feldmühlgasse 11, 1130 Wien

Sonderführung zum 100. Todestag von Gustav Klimt

06.02.2018 14:00h



Am 6. Februar 2018 jährt sich der 100. Todestag von Gustav Klimt.

An diesem Tag gibt es eine Sonderöffnung der Klimt Villa sowie eine Kuratorenführung durch das letzte noch existierende Atelier von Gustav Klimt.



Beginn: 14 Uhr

Dauer: 1 Stunde

Preis: 10,-/Person inkl. Kuratorenführung

Tickets direkt am Tag der Veranstaltung in der Klimt Villa erhältlich.