Heldenplatz, 1010 Wien

Lichtermeer für Ute Bock am HeldInnenplatz

02.02.2018 17:00h



Wir trauern um Ute Bock. Wir trauern um eine der Gerechten. Am 02.02.2018 treffen wir uns am HeldInnenplatz um von Frau Bock Abschied zu nehmen.



Bis zur letzten Sekunde drehte sich ihr ganzes Denken und Handeln um das Wohlergehen geflüchteter Menschen. Der Erfüllung ihres größten Wunsches, eines Tages überflüssig zu werden, sind wir gerade in Zeiten wie diesen ferner denn je.