Stadtkino im Künstlerhaus

Freies Kino: Animierte Geschichten - Die neue Trickfilm-Generation aus Österreich

International beachtet, im Inland bislang kaum wahrgenommen:

Eine neue Generation österreichischer Filmemacher_innen hat sich dem narrativen Trickfilm verschrieben und ein breites Publikum im In- und Ausland in phantastische Welten entführt. Sehen Sie die Highlights der letzten Jahre.



Kuratiert und moderiert von NÖT (Neuer Österreichischer Trickfilm) - Die Trickfilmer - Benjamin Swiczinsky, Johannes Schiehsl und Conrad Tambour

www.neuer-trickfilm.at





Programm



Block 1: Student_innenfilme



Melissa Rothmann, Soleils Welt, 2015, AT, 13 Min., FH Salzburg

Nuuki (S. Holzinger), Tram-per, 2017, 1 Min, HTL Spengergasse

Alexander Gratzer, Espresso, 2016, AT, 2 Min., Die Angewandte

Julian Vavrovsky, Teure Hinterbliebene, 2009, DE, 1 Min., KH Kassel

Kathrin Steinbacher, Freedom, 2017, GB, 3 Min., Kingston University, London

Kerstin Blätterbinder / Christoph Leidenfeld / Bianca Zankl, Pink Elephant, 2017, AT, 1,5 Min., FH Hagenberg

Daniela Leitner, Nachsaison, 2017, AT, 7 Min., Die Angewandte



Gespräch mit anwesenden Filmemachern: Moderation: Conrad Tambour





Block 2: Auftragsarbeiten



LWZ, From Manner with Love, Werbung, 2016, 3 Min., Produktion LWZ

Conrad Tambour, Dance Away, Musikvideo, 2016, 5 Min., Produktion NÖT

Martin Lorenz / Stefan Salcher / Markus Wagner, Captain Metal, Musikvideo, 2013, 5 Min., Produktion LWZ

Kris Hofmann, Wildlife Aid, Werbung, 2014, 2 Min., Produktion Kris Hoffmann

Daniela Leitner / Lip Comarella, The Magic of Craft, Werbung, 2016, 1 Min., Produktion Salon Alpin

NÖT, Wiener Zeitung, Werbung, 2016, 1 Min., Produktion NÖT

Martin Lorenz / Stefan Salcher / Markus Wagner / Ogris Debris-See The World, Musikvideo, 2015, 4 Min., Produktion LZW

Benjamin Swiczinsky, Hologram for the King, Intro/Musikvideo, 2016, 4 Min., Produktion NÖT



Gespräch mit anwesenden Filmemachern: Moderation: Benjamin Swiczinsky





Block 3: Freie Arbeiten



Simon Scheiber, The Lighthouse, 2016, NL / AT, 11 Min.

Wolf Matzl, Le Meat, 2013, 2 Min.

Sascha Vernik, Embracing Lovers, 2014, AT, 1 Min., Produktion Revkin

Johannes Schiehsl, Sternenjäger, 2016, AT, 3 Min., Produktion NÖT

Simon Griesser / Philipp Comarella, Much Better Now, 2011, AT, 6 Min., Produktion Salon Alpin



Gespräch mit anwesenden Filmemachern Moderation: Johannes Schiehsl