Tanzquartier Wien

Groteske Körperlichkeiten. Vorträge von Karin Harrasser & Adam Harper

Vorträge von

Karin Harrasser (Kunstuniversität Linz)

Adam Harper (frieze / The FADER / Resident Advisor)

Fr., 2. Feb 18 Uhr/TQW Studios

Eintritt frei



Karin Harrasser

Cheetah legs, Löwenfüße und Hummerscheren. Über Prothesen und die Wertschätzung des Unvermögens



Karin Harrasser widmet sich unterschiedlichen Über- und Unterschreitungen des organischen Menschen am Beispiel von Prothesentechnik. Sie fragt zudem nach den politischen Implikationen von (technischen) Transformationsnarrativen und danach, ob nicht technische Körpermodifikationen trotz ihrer Spektakularität einen Hang zum Konservativen haben. Mit Denkanlässen aus der Medizingeschichte der Prothetik und aus der vielfältigen künstlerischen Beschäftigung mit dem Thema wird eine Perspektive entwickelt, die den prekären Status technisch modifizierter Körperlichkeit betont, skeptisch gegenüber „self-fulfilling prophecies“ transhumanistischer Technofantasien ist, aber an technikfreundlichen feministischen Positionen festhält.



Adam Harper

Permutations of the Body in Electronic Music Imagery



Es ist nichts Neues, dass sich die Körper in den Bildern und Videos der Independent- und Undergroundmusik in ihren Repräsentationen vom Mainstream abheben. Auch ihr Bewegungskanon ist oft außergewöhnlich. Mit dem wachsenden Interesse an digitalen Welten und anderen Prismen der Moderne auf diesem Gebiet kommen Metaphern zum Vorschein, die schon seit Langem in der elektronischen Musik spuken: der Körper und seine Ausdrucksformen, die das, was wir als „menschlich“ am Körper wahrnehmen, verstärken oder ganz jenseits davon liegen. Diese Körper – von Cyborgs, Androiden, Maschinen und Mutanten – entsprechen nicht der konventionellen Vorstellung von Schönheit und Authentizität wie die, die uns die populäre Musik vorsetzt. Sie sind vielmehr formbar, instabil, prekär, transformiert – aber auch transformativ. Den Blick auf Künstler_innen wie Holly Herndon, Arca, Jesse Kanda, Gaika, Gazelle Twin, Planningtorock und Moor Mother gerichtet untersucht Adam Harper, wie die Differenz zwischen menschlichen Körpern und zwischen menschlichen und nicht menschlichen Körpern, zwischen realen und nicht realen Körpern und zwischen technologischen und organischen Körpern in Musik, Bild und Bewegung aufgelöst wird.



kuratiert von Thomas Edlinger (donaufestivall / Die Angewandte)