Fotocredits: der blöde dritte Mittwoch

RHEUMA 3000

Sebastian Six

RHEUMA 3000

Christian Reiner - Stimme,Text

Tamara Wilhelm - Einfache Oszillatorschaltungen

Philip Leitner – Live-Sampling, Loops



RHEUMA 3000 ist ein akustisches Ereignis; Musik, die vielleicht gar keine ist; im Zwischenbereich von Sprache, Noise, Hörspiel, Elektronischer Musik und Klangkunst; Sprachfragmente gebettet in fette Beats, Geschichten, Grenzwerte, Poetisches und Breitwandbässe.



Christian Reiner improvisiert mit Stimme und Sprache im weitesten Sinne und setzt Geschriebenes wie Improvisiertes in seiner Performance in Szene. Tamara Wilhelm baut aus elektronischen Bauteilen ihre DIY Mini-Synthesizer die umso mehr durch ihren eigenständigen Sound überraschen. Philip Leitner arbeitet mit seinem Sample/Loop Framework als musikalischer Parasit. Mithilfe von Mikrophonen und Antennen zieht er aus der Umgebung Klänge ab und verwertet diese in seinen Echtzeit-Arrangements. Verwendung finden Umgebungsgeräusche, elektromagnetische Emissionen oder der Klang von Instrumentalisten. Aus diesen Artefakten entstehen verschachtelte Strukturen, polyrhythmische Muster und mikrotonale Klangsümpfe.

Sebastian Six ist ein multidisziplinärer Künstler. Raumakustische Experimente in Verbindung mit Alltagsgegenständen, skulpturale Assemblagen bzw. die physische Komponente von Klang sind die zentralen Elemente seiner visuellen und musikalischen Kompositionen. Die Arbeiten beschäftigen sich mit Momenten, in denen Lärm zu Musik wird und der Unterschied zwischen Hören und aktivem Zuhören erforscht wird. In seinen Performances arbeitet er mit verschiedenen Möglichkeiten, Sounds zu erzeugen, von Alltagsgegenständen über selbst gebaute Instrumente bis hin zu typischen Sound-Equipment. So kreiert er zarte improvisierte experimentelle Musik, die zwischen Experiment, Session und Konzept oszilliert. Seit 2004 arbeitet er gemeinsam mit Clemens Mairhofer und Lucas Norer in der Künstlergruppe FAXEN (http://faxen- collective.net) zusammen.

https://sebastiansix.net/



Eintritt: freiwillige Spende