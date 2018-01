Bildhauerateliers Akademie der bildenden Künste

Tête-à-Tête, Rundgang 2018 at Fluc

18:00 TETE a TETE



Tête-à-Tête



Live-performances, RUNDGANG 2018

Akademie der Bildenden Künste Wien



Studierende des Fachbereichs Kunst mit erweiterter malerischer Raum-Aktion/Skulptur/Installation im öffentlichen Raum: Judith Huemer & Ursula Maria Probst



Performances:

Nothing Lasts Forever 18.00

I Didn´t Die, I Just Stopped Going Out 19.00

Le Dixième 20.00

On Bells 21.00



-a non-traditional, narrative story



A Performance at Praterstern



Der Praterstern- Ein Platz den Menschen tagtäglich überqueren, wo sie sich einen Moment lang aufhalten. Vielleicht kommen sie wieder, vielleicht nicht.



Unserer Welt. Dominiert von Schnelllebigkeit, Unsicherheit, Oberflächlichkeit, Austauschbarkeit, Automatisierung, Einsamkeit, Machtlosigkeit, Bewegung, Angst, Ungewissheit, Distanz, Vergänglichkeit und der Homogenisierung der Gesellschaft.



Die Performance soll keinen Lösungsvorschlag anbieten, sie soll zeigen, wie sich die junge Generation, die Subkultur der heutigen Zeit, oftmals fühlt. Mit welchen Problemen und Gedanken sie konfrontiert sind.



Das Ziel ist es, die ZuschauerInnen, all diese Gefühle ein Stück weit spüren zu lassen, durch Musik und Bewegung/Aktivität.



“I didn´t die, I just stopped going out” is not a band. It is the high, the scream, the low in a moment where you dwell on your previous experiences, thoughts and feelings with the repetition of the high, the scream, the low. Do you make conclusions? Did you go there to find something? Will you go there to learn something? How did you get home? I fell asleep on the U-bahn this Saturday. Nothing was stolen. I just had the `morning after´ experience… This has to be the last time!!!1!! MUAHAHAHAHAAA





Tipp zur Ausstellung: Tête-à-Tête:



EG Nord

Lehargasse 6-8, 1060 Wien



DO 25.01. 16.00 - 24.00

FR 26.01.10.00 - 22.00

SA 27.01.12.00 - 22.00

SO 28.01.12.00 - 18.00



mit

Josephine Baltzersen

Elli Brandauer

Daphne von Schrader

Ömer Kaplan

Olga Anabel Steiner

Jakob Kolb

Patrick Winkler

Wanja Castronovo

Cosima J.Roth

Evi Jägle

Daniel Rajcsanyi

Katharina Deml

Corinna Wrana

Liina Pääsuke

Yuki Takahashi

Tine Nedbo

.j.j. Ramsauer



Specialevent:

Kurzbauergasse 9, 1020 Wien

SA 27.01.17.00



Cosima Roth, Daphne von Schrader,PROZESS/ON

Start 17.00Garten Kurzbauergasse in Richtung Praterstern-Fluc



“Wir segnen den Praterstern! und schreiten dazu feierlich am 27.1.2018 ab 17 Uhr um ein starkes buntes und positives Statement zu setzen. Die Prozession lädt alle ein mitzumachen und gemeinsam das schlechte Image des Pratersterns zu verabschieden. Verkleidungen aller Art sind erwünscht.”