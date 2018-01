Sophie Dvorak: The unlikely collision of generally uncoordinated vectors

Begrüßung

Günter Schönberger, Bildrecht

Zur Ausstellung

Nina Schedlmayer, Kunstrkritikerin



Das Archiv und die Sammlung sind wiederkehrende Elemente der künstlerischen Arbeit von Sophie Dvořák. Die Ausstellung im Bildraum 07 thematisiert die Erfassung und Interpretation von Räumen, untersucht zeitliche Vorgänge und die daraus ablesbaren Spuren. Material dafür fand Sophie Dvořák auf der unbewohnten, ehemaligen Militärinsel Örö im baltischen Meer. Die dort zusammengetragene Sammlung befasst sich mit formalen Ähnlichkeiten und räumlich/zeitlichen Kollisionen, stellt Überlegungen über die Verzahnung von Zeit, Alterungs- und Veränderungsprozessen, Ereignissen und Geschichte an. Die Kombination von Fundstücken mit bearbeitetem Material und neu entstandenen Werken vereint unterschiedliche ästhetische sowie zeitliche Elemente und eröffnet den BetrachterInnen einen assoziativen Spielraum.