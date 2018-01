Matinee: Apocalypse Now? Kunst und Kultur in Zeiten der Krise

Die Matinee "Apocalypse Now? Kunst und Kultur in Zeiten der Krise," organisiert von Alexandra Hauke (Uni Passau), Judith Kohlenberger (WU Wien) und Katharina Wiedlack (Uni Wien), in Zusammenarbeit mit Norman Shetler (Gartenbaukino Wien), findet im Rahmen der im Wintersemester 2017/18 am Institut für Anglistik und Amerikanistik angebotenen interdisziplinären Ringvorlesung "Apocalypse Now: Narratives of Crisis and Catastrophe in the 21st Century" statt. Als Abschlussevent dieser Veranstaltung bringt die mit der Matinee verbundene Podiumsdikussion DiskutantInnen aus Kunst, Kultur, Wissenschaft und Politik zusammen, um Themengebiete rund um nationale und globale Krisen und Katastrophen zu beleuchten und potentielle Antworten auf die Frage "Was können Kunst und Kultur in Krisenzeiten leisten?" zu finden.



11:00 Uhr Podiumsdiskussion (Eintritt frei)

mit

Thomas Drozda, Bundesminister für Kunst und Kultur, Verfassung und Medien a.D.

Julya Rabinowich, Autorin

Manuel Rubey, Schauspieler und Kabarettist

Alexandra Hauke, Amerikanistin

Moderation: Sibylle Hamann



13:00 Filmvorführung des Katastrophenfilmklassikers "Soylent Green" (1973). Eintritt: €10, Kartenreservierungen unter www.gartenbaukino.at



Dazwischen laden wir zu einem Brunchbuffet im Foyer des Gartenbaukinos.



Eine Veranstaltung im Rahmen der Ringvorlesung "Apocalypse Now: Narratives of Crisis and Catastrophe in the 21st Century" im Wintersemester 2017/18 an der Universität Wien.

Nähere Informationen: http://apocalypse.univie.ac.at/