Stereoskop IV

Fotocredits: Sarah Glück

Stereoskop ist ein monatlich stattfindendes Performance-Festival, das sich als alternatives Gefäss für die Vernetzung der Performancekunst einsetzt. In Zürich begonnen sind wir auch gerne Gast an verschiedenen Orten. Dieses mal in Wien! Heisses Thema dieser Ausgabe: Beuteschema!



Emma Hovi

Karl Rummel

Darja Shatalova

Sarah Glück

Andreas Budak

Lena Kolmayr

Samuel Ekeh

Felix Helmut Wagner

Anna Mutschlechner-Dean

Julia Polzer

Wassili Widmer

Mariya Vasilyeva

Tatjana Borodin

Marko Markovich

Jana Kolbert

Adele Mazal