Klimt's Magic Garden

Fotocredits: Frederick Baker, Still aus dem Director’s Cut zu KLIMT’S MAGIC GARDEN: A Virtual Reality Experience by Frederick Baker, 2018 © Frederick Baker

A Virtual Reality Experience by Frederick Baker



MAK FORUM

Anlässlich des 100. Todestags von Gustav Klimt (1862–1918) rückt das MAK die Entwürfe des Künstlers für den Mosaikfries im Speisesaal des Brüssler Palais Stoclet in den Fokus. KLIMT’S MAGIC GARDEN ist ein Virtual-Reality-Experiment, inspiriert von Klimts Meisterwerk Erwartung und Erfüllung. Der Virtual-Reality-Künstler und Filmemacher Frederick Baker kreiert aus hochaufgelöstem digitalen Bildmaterial eine fantastische virtuelle Welt, in der sich BesucherInnen auf eine interaktive filmische Reise einlassen können.



Ein Projekt in Zusammenarbeit mit Frederick Baker und der Christian Leiss GmbH



Projektkoordination

Janina Falkner, Neue Lernkonzepte, MAK



Ein Ausstellungsexperiment im MAK FORUM.



Das MAK FORUM bietet Raum für neue Zugänge zu Themen und für das Testen von Ausstellungs- und Vermittlungsformaten.