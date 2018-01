Kurt Kocherscheidt: Arbeiten auf Papier und zwei Leinwände

Fotocredits: Kurt Kocherscheidt, Felsenzeichen, 1972, Bleistift und Buntstift auf Papier, 52 x 38 cm

Die Ausstellung konzentriert sich auf Arbeiten auf Papier: Zeichnung, Monotypien ( Holzschnitte) und Öl auf Papierarbeiten.

Neben den Ölbildern und skulpturalen Werken hat Kocherscheidt ein umfangreiches Oeuvre auf Papier geschaffen, die den Schwerpunkt unserer Ausstellung bilden.

Zwei Ölbilder ergänzen die Ausstellung als HInweise auf die großartige und in seiner Ästhetik einzigartigen Malereien von Kocherscheidt: " DIe Küchendämmerung " und eine Leinwand ohne Titel.



Die Galerie Heike Curtze hat bis zum allzu frühen Tod Kocherscheidts ( 1992) das Werk des Künstlers seit den 70er Jahren in der Galerie in Düsseldorf und in Wien und auf internationalen Messen ausgestellt.