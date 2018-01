Arnold Haberl - Christine Schörkhuber

Fotocredits: noid

Ausstellungseröffnung

ARNOLD HABERL "el paraisofonio"



Eröffnung am 01.02.2018 ab 19:00



Ausstellungsdauer 02.02.2018 - 04.03.2018



Öffnungszeiten DO 12-18, Fr: 16-19

und auf Anfrage per Mail: mail@zentrale.jetzt



Performance am Eröffnungsabend: CHRISTINE SCHÖRKHUBER

--> details zur Performance weiter unten.



+ + +



"el paraisofonio" ist das zweite Projekt einer Serie bei der sich noid mit einer Stadt als Inspirationsquelle für die Konstruktion eines Instruments / einer Komposition, auseinandersetzt. Auf Einladung des Tsonami Sound-Art Festivals in Valparaiso / Chile 2014 entstand dieses skulpturale Objekt, das gleichermaßen als Sound Installation präsentiert werden kann, wie auch als Instrument bespielbar ist.



noid (aka Arnold Haberl), geb 1970, studierte Cello und Mathematik in Wien, und unterrichtet MultiMediaArt an der University for Applied Science in Salzburg, lebt in Wien.

Der Komponist, Soundartist, Improvisator, Cellist, elektronischer Musiker versteht seine Arbeit als Grundlagenforschung, die zu einer breiten Palette an widersprüchlichen Ergebnissen führt: Von Cello-Solos und Tonbandstücken über Ensemblekompositionen und Improvisations-Partituren über Performances mit elektronischen und hybriden Instrumenten bis zu Sound-Installationen, Videos und imaginärer Musik. Auch sein Beitrag als Programmierer zur Musik-Freeware "ppooll" (http://ppooll.klingt.org/) steht in diesem Zusammenhang.

Sein Blick auf die Klänge als Tatsachen leitet sich nicht zuletzt aus der Praxis des Field Recording ab. Seine Arbeiten kennzeichnen sich durch einen kompositorischen Prozess, in dem immer neue Instrumente entstehen. Seine lebenslange Auseinandersetzung mit der historischen Tatsache seines Hauptinstruments - dem Cello - beschränkt sich nicht auf inner-musikalische Parameter.



Er ist Teil des Organisationsteams Veranstaltungsreihe "der bloede dritte mittwoch" (Wien) und kuratiert die Sound Art Ausstellung im Rahmen des Festivals “konfrontationen nickelsdorf”. Von 2007-2015 war er auch Mitorganisator des interdisziplinären Festivals “reheat” am kleylehof13.



+++



el paraisofono



Arriving in Valparaiso, very fast it became obvious to me that I will work around the idea of earthquakes. In my case, using vibration as a friend, featuring the dichotomy between destruction and vibrancy, giving reason for permanent reconstruction.

Meeting the hills of Valparaiso - provisional - like a sleazy fabric - I found my material - a metal grid, a raw material used for construction or protection - something unfinished, temporary.

I went to buy one - a rather fragile version - and pretty much immediately I understood how it wants to be used: it became my "surface" to shake, to vibrate. The simple but surprising trick is, that the vibrations of the grid are not directly audible (the structure is too fragile), only if objects are placed on top of it, parasitic phenomena like resonances of the objects, vibration and rattling becomes audible. Especially combined arrangements create a surprisingly complex variety of resonances, rattlings and ringings. Also this constructions have the nice side-effect to eventually collapse with stronger temblors.



+++



Performance: CHRISTINE SCHÖRKHUBER

Circuit-Bending, motorisierte Dosen, klingende Abflussrohre, Metall, Glas, Tonscherben, Stein, minimalistische Instrumentallinien sowie mechanische und elektronische Konstruktionen sind ebenso Bestandteil der eigenwilligen Klangästhetik wie Drones, Field Recordings, Feedbacks, vertrackte Beats und natürlich ihre charismatische Stimme.



Das Soloprogramm der Musikerin und Medienkünstlerin Christine Schörkhuber entwickelt sich aus einer performativen, experimentellen Musikperformance, die Gleichzeitigkeiten, Unabsehbarkeiten und in sich geschlossene Reaktionssysteme in einen kompositorischen Aufbau subsumiert.



Sie arbeitet mit selbstgebauten elektronischen Instrumenten, die von der Vielfältigkeit ihrer Kombinatorik leben und eine spezielle, charismatisches Klanglandschaft entwickeln. Die Instrumente bestehen aus alltäglichen Dingen, in denen die ausgebildete Medienkünstlerin die darin verborgenen, faszinierenden Klänge entdeckt und in eine Form bringt.



www.cannedfit.net



+++





