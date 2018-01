Blickle Archive Series #26: kozek hörlonski

kozek hörlonski

Uninvited und andere Begegnungen

Filmvorführung im Blickle Kino im Belvedere 21



Im Rahmen der BLICKLE ARCHIVE SERIES #26 zeigen kozek hörlonski drei filmische Dokumentationen ihrer neuesten Arbeiten, in welchen sie sich Mythen, Sagengestalten und historisch belegten Charakteren widmen, um ihre Aussagekraft für die Gegenwart zu überprüfen. Uninvited (Dämonische Leinwände, Teil 1) wurde mit Alexander Martinz für den Kunstraum Lakeside in Klagenfurt konzipiert und spielt mit Orten und (Film-)Genres. Koo-Koo The Bird Girl ist eine performative Umkehrung von Schaulust und Exotismus, Kompositum III / GOLEM die Dokumentation einer von KÖR Kunst im öffentlichen Raum Wien geförderten Performance rund um den Wiener Hauptbahnhof, in dem nicht nur ein Golem (wieder)auftaucht.



Im Anschluss Gespräch mit dem Künstlerduo. http://kozek-hoerlonski.com/



Für TeilnehmerInnen der GOLEM-Workshops und gegen Vorlage dieses KÖR Newsletters freier Eintritt (bitte Ausdruck mitnehmen).



Anmeldung via Homepage des Belvedere 21.



KOMPOSITUM III / GOLEM wird von KÖR Kunst im öffentlichen Raum Wien gefördert.