Club Titanic, Theobaldgasse 11, 1060 Wien

Modeklasse Teaser 18

29.01.2018 20:00h



Die Modeklasse der Universität für angewandte Kunst Wien bietet eine exklusive Vorschau auf aktuell entstehende Kollektionen im Rahmen eines performativen Abends.

Als Kollektiv präsentieren die Studierenden ein Zine / Booklet, das Einblicke in individuelle Arbeitsprozesse gewährt.



Location: Club Titanic, Theobaldgasse 11, 1060

Performances+Screenings: 20:00 – 22:00 / Eintritt frei



Aftershowparty starts 22:00

Eintritt: 5,--

line up: on fleek, dj bambi, kim kartrashian east, dj pensioneer