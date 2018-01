Erste Campus, Am Belvedere 1, 1100 Wien

Esiod 2015

29.01.2018 19:00h



Filmvorführung "Esiod 2015" von Clemens von Wedemeyer mit anschließendem Künstlergespräch mit Bert Rebhandl



"Esiod 2015" ist ein Kunst am Bau-Projekt am Erste Campus und wird dem Konzept des Künstlers folgend einmal jährlich bis 2051 im Erste Campus gezeigt.



Clemens von Wedemeyer lebt und arbeitet in Berlin und Leipzig. Seine Filme und Filminstallationen waren in der documenta 13 in Kassel und in diversen Biennalen zu sehen. Zuletzt war er mit einer Einzelausstellung in der Kunsthalle Hamburg vertreten.



Bert Rebhandl lebt als freier Journalist, Autor und Übersetzer in Berlin. Seine Texte erscheinen u.a. in der FAZ, Der Standard und tip u.v.a. Er ist Mitherausgeber der Zeitschrift CARGO Film Medien Kultur.