AiR 2017 – Artist in Residence

Fotocredits: Krinzinger Projekte

ARTISTS IN RESIDENCE 2017

Vienna / Hungary / Croatia / Sri Lanka



Ausstellungsdauer: 30. Jänner bis 24.März 2018

Öffnungszeiten: Mi - Fr 15 - 19 Uhr & Sa 11 - 14 Uhr



KünstlerInnen:

Shumon Ahmed (BD), Jelena Bando (HRV); Thean Chie Chan (AT), József Csató (HUN), Ivras Drulle (LVA), Hanakam & Schuller (AT), Maja Markovic (HRV); Imre Nagy (HUN), Linus Riepler (AT), Davor Sanvincenti (HRV), Ruchi Bakshi Sharma (IND)