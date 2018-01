Showing: Artist in Residence

Fotocredits: Franzi Kreis

Start der Residency

für Tanz, Performance & interdisziplinäre Projekte



Bis Ende Oktober letzten Jahres wurden zeitgenössische Projektideen mit einem entweder sehr körperlichen oder musikalischen Ansatz oder der Auseinandersetzung mit Objekten bzw. Material für alle Altersgruppen zwischen 3 und 16 Jahren ausgewählt.

Am FR 19.01. um 19.30 Uhr ist es nun soweit –

das ERSTE SHOWING findet statt!

Aus den 60 Konzepteinreichungen wurden 10 Künstler*innen oder Compagnien ausgewählt, die nun eingeladen sind ihre 8- bis 10-minütigen Arbeitsproben, einem Publikum vorzustellen.



Mit dabei sind:

Cindy Villemin & Jean Francois Laborde

Dennis Schmitz, Magdalena Forster, Daniela Schilcher

Emmy Steiner

Ernestyna Orlowska, Sivan Perlstein & Sebastian Kläy

Franziska Adensamer

Giordana Pascucci

Maria Shurkhal, Paula Dominici, Kai Chung Chuang, Kamil Mrozowski, Anna Possarnig, Oliver Placko & Michael Gross

Marina Cetkovic & Vojn Vasovic

Nora Jacobs

Till Wiebel & Laura Zielinski



3 erhalten danach die Möglichkeit, ihre Arbeit mit dramaturgischem Coaching und Probepublikum im Dschungel Wien weiterzuentwickeln.

Beim Finale am DI 08.05. werden die Kurzstücke im Rahmen des Theaterwild:Festivals einer Jury präsentiert. Eine ausgewählte Produktion kann nach Zustimmung der künstlerischen Leitung in Koproduktion mit dem Dschungel Wien zu einer „abendfüllenden“ Produktion ausgearbeitet und in der folgenden Saison zur Premiere gebracht werden.