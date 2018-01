Rathaus Wien

Führung: Blitzlichter. Das Populärkulturelle Archiv der Wienbibliothek

Führung durch die Ausstellung mit Walter Gröbchen und Suzie Wong (Kuratorin, Wienbibliothek)

>> Blitzlichter <<

Das Pop(ulär)kulturelle Archiv der Wienbibliothek



Foyer der Wienbibliothek im Rathaus

Eingang Felderstraße, Stiege 6 (Glaslift) 1. Stock



Dauer: ca. 1. Stunde





Seit dem Jahr 2015 baut die Wienbibliothek im Rathaus kontinuierlich das Pop(ulär)kulturelle Archiv auf und sammelt Vor- und Nachlässe sowie Konvolute an Materialien von zeitgenössischen Musikschaffenden aus Wien.



Die Ausstellung "Blitzlichter" zeigt erstmals eine Auswahl an Materialien der neu übernommenen Musikersammlungen. Zu sehen sind zweidimensionale Objekte wie Songtexte, Fotos, Flyer, Plakate, Programme, Pressestimmen, Korrespondenzen sowie persönliche Dokumente der Band Bambis, des Bluesmusikers Al Cook, der Band Geduldig un Thimann, des Liedermachers Sigi Maron, des Schlagzeugers Rudi Staeger, der Bands Graf Hadik und Chuzpe, der Frauenpunkband a-gen 53 und Teile des Konvoluts an Flyern und Plakaten von Conny de Beauclair.