Semper Depot

Lesung & Filmscreening mit Friederike Mayröcker und Elisabeth von Samsonow

Galerie Krinzinger und Akademie der bildenden Künste laden ein zu



Lesung & Filmscreening



Lesung Friederike Mayröcker



Filmscreening LABOR DES EXO/ENDO KORPUS, ein Film von Elisabeth von Samsonow



Es sprechen Elisabeth von Samsonow, der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland Dr. Johannes Haindl und Dr. Ursula Krinzinger.



Friederike Mayröcker ist Ehrenmitglied der Akademie der Bildenden Künste, Wien.



Der Film zeichnet die Wege des Energietransports nach, konzentriert sich auf die Linien, aus denen die Welt besteht: auf Haare, Strassen, Hochspannungsleitungen, Schläuche, Saiten, Ketten, Fontänen. Er erzählt von den komplexen Beziehungen zwischen Körpern, Kräften und Räumen im Stil eines zeitgenössischen Techno-Mythos. Ausgangspunkt ist die riesige Installation, die Elisabeth von Samsonow 2016 für die Dominikanerkirche in Krems (NÖ) entwickelt hat. Diese Installation besteht aus fünf monumentalen Geigenstegen, über die 24m lange Saiten laufen, welche per Automaten gespielt werden. Die Konstruktion benutzt die Kirche als Resonanzkörper, den sie von Innen anregt. Die Logik des Films beruht auf Assoziation, kaleidoskopischer Permutation und Konfusion. Der ungeschnittene Sound stammt von einer Live Performance in der Installation 2016.