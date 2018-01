Nordbahn-Halle beim Wasserturm

Nordbahnhof

Für einen Tag präsentieren Studierende der Akademie der bildenden Künste Wien ihre Auseinandersetzung mit dem Nordbahnhofgelände, dem größten innerstädtischen Wiener Stadtentwicklungsgebiet.



Interventionen von Abi Zeilmann, Christine Nagy, Constanze Pirch, Elisa Schober, Lilli Sagi, Manuel Murel, Marlene Wanzenböck, Nia Schwarz, Nora Steinwender, Pato Wiesauer, Priska Rothammer, Sigrid Schiesser, Sophie Schuler.

Installationen, Skulpturen und Fotografien zeigen Annäherungen an den geschichtsträchtigen Ort.



Eröffnung mit Prof. Dr. Elke Krasny um 19.00 Uhr

Abendprogramm mit Performance, Screenings und geöffneter Bar bis 22.00



Dank an das Team der Nordbahnhalle Peter Fattinger, Beatrice Stude, Christian Peer /Thanks to the Nordbahnhalle-Team Peter Fattinger, Beatrice Stude, Christian Peer