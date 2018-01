Kuratorinnenführung & Expertengespräch: Remastered – Die Kunst der Aneignung

Fotocredits: Fotocredits: Aneta Grzeszykowska, Untitled Film Stills #10, 2006, Courtesy of Raster gallery, Warsaw

11:00

Kuratorinnenführung durch die Ausstellung Remastered mit mit Verena Gamper



Hinter jedem Werk der Ausstellung „Remastered – Die Kunst der Aneignung“ steckt eine besondere Geschichte. Wie entdeckte der Künstler Misha Stroj auf einem französischen Bauernhof Duchamps berühmten Flaschentrockner? Und wie landeten die Filmrequisiten der populären TV-Serie „Melrose Place“ in der Kunsthalle Krems? Verena Gamper, Kuratorin der Ausstellung, gibt in einer exklusiven Führung spannende Hintergrundinformationen zu den einzelnen Künstler/innen, ihren Werken und deren Referenzen.



Führungsticket € 3 zzgl. Eintritt





14:00

Expertengespräch

Geistiges Eigentum und die Kunst der Aneignung

>Expertengespräch und Rundgang

mit Dr. Guido Kucsko und Kuratorin Mag. Verena Gamper



Ohne die Kunst anderer ist die eigene Kunst nicht denkbar, denn Kunst entwickelt sich immer in bewusster oder unbewusster Bezugnahme auf bereits existierende Werke. Doch was geschieht,

wenn aus einer Bezugnahme eine Aneignung wird? Wenn sich Künstler/innen Werke durch Übermalung oder Auslöschung einverleiben oder auf symbolischer Ebene durch Reinszenierung, Fortschreibung oder mediale Übersetzung Hand an das Werk anderer legen?



Sonntag, 28.01.2017 I 14 - 15.30 Uhr

€ 3 Führungsticket zzgl. Eintritt

Anmeldung bis 26.01.2018 erforderlich | T. +43 2732 908011 E: office@kunsthalle.at