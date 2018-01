Kunsthalle Wien Museumsquartier

Florian Hecker & August Ruhs

Zur Finissage der Ausstellung Halluzination, Perspektive, Synthese sprechen Florian Hecker und der Psychoanalytiker August Ruhs über den Klang von Algorithmen, wie wir diese wahrnehmen und was sie in uns auslösen.



