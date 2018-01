Kunstraum NOE

Performatorium #004

Performatorium #004 - Labor für eine zeitgenössische performative Praxis



Wir starten gemütlich in den letzten Samstag im Januar: Nehmt bitte alle eine kleine "Aufwärmübung" von 1-3 min mit! Eine Übung die euch besonders gefallen hat aus einem Training, einer Aerobic- oder einer Zeichenstunde oder auch etwas Selbstentwickeltes. Angenehm für die Bewegungsfreiheit ist wie immer bequeme Kleidung.

In einem diskursiven Teil stellt dieses Mal Günter Fischer seine Arbeitsweisen in den Mittelpunkt unserer Auseinandersetzung. Nach langjähriger Tätigkeit als Arzt widmete er dem menschlichen Körper aus einer anderen Perspektive seine Aufmerksamkeit. In der künstlerischen Praxis beschäftigt er sich mit alternativen medizinischen Ansätzen wie der Heilkraft der Kunst, dem Malen als Aktion in der Natur sowie mit Eigenblut als Medium des aktiven Peace Buildings. Günter möchte seine Projekte auch in Referenz zu Arbeitsweisen von zB. Jenny Holzer, Regina José Galindo oder Hermann Nitsch zur Diskussion stellen.



Wie immer könnt ihr gerne interessierte Freund_innen mit bringen! Und natürlich auch wieder Ideen für zukünftige Treffen! Wir freuen uns auf alle die Lust haben das Performatorium #004 mit uns zu verbringen!



Weitere Informationen:

www.performatorium.wordpress.com

www.facebook-performatorium.com