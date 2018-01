Finissage zeitgleiche räume

Wir laden herzlich ein zur



CD-PRÄSENTATION

Symphony.Concerto.Trio

von Reinhard Süss



im Rahmen der Finissage zur Ausstellung

Gerlinde Thuma - zeitgleiche räume



am Mittwoch, 24. Jänner

18.00 Uhr Die Künstlerin führt durch die Ausstellung

19.30 Uhr CD-Präsentation und Aufführung des Trios für Klarinette, Cello und Klavier

Klarinette – Theresa Hajny

Cello – Tanja Süss

Klavier – Reinhard Süss

ab 20.00 Uhr Finissage mit Snacks & Wein



Wir freuen uns auf Ihr/Euer Kommen!



Das „Kunstprojekt Serendipity“ veranstaltet heuer bereits zum achten Mal seine jährliche Ausstellung.

Dieses Kunstförderungsprojekt zeigt bis zum 25. Jänner 2018 das Werk der Malerin und Environment-Künstlerin Gerlinde Thuma in seiner gesamten künstlerischen Entwicklung, mit Schwerpunkt auf den jüngsten Arbeiten.



Mittels Verdoppelung oder Wiederholung bietet die oft in Serien arbeitende Künstlerin ein Möglichkeitsspektrum, indem sie dasselbe Motiv unter verschiedenen Aspekten wiedergibt – vergleichbar mit zwei Kadern eines Animationsfilms, die an unterschiedlichen Stellen herausgeschnitten wurden. Die versetzte Aufzeichnung suggeriert Bewegung und Zeit.



Katalog: Gerlinde Thuma - zeitgleiche räume, Verlag für moderne Kunst, € 28,-,

ISBN 978-3-903228-03-0



www.kunstraum-nestroyhof.at

www.projekt-serendipity.at